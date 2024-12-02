Вестник Кавказа

Новую дорогу до Верхнего Гуниба проложили в Дагестане

Новую дорогу до Верхнего Гуниба проложили в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завершился ремонт дороги из Махачкалы в Верхний Гуниб. Установлены ограждения, столбики, дорожные знаки. Дорога обеспечивает сообщение Гунибского района со столицей.

Участок дороги, которая ведет из Махачкалы в Верхний Гуниб, отремонтировали в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского Минтранса.

В ведомстве заявили об обновлении асфальта, восстановлении уклонов, обочин, кюветов. Дорогу освободили от осыпей и обвалов.

Помимо этого, на участке поменяли бетонные блоки, дорожные знаки и столбики. Также рабочие нанесли новую горизонтальную разметку.

Стоит добавить, что эта дорога соединяет столицу Дагестана не только с Гунибским, но и с Чародинским районом. Кроме того, это одна из главных туристических дорог республики.

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