Новую дорогу до Верхнего Гуниба проложили в Дагестане

Завершился ремонт дороги из Махачкалы в Верхний Гуниб. Установлены ограждения, столбики, дорожные знаки. Дорога обеспечивает сообщение Гунибского района со столицей.
Участок дороги, которая ведет из Махачкалы в Верхний Гуниб, отремонтировали в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского Минтранса.
В ведомстве заявили об обновлении асфальта, восстановлении уклонов, обочин, кюветов. Дорогу освободили от осыпей и обвалов.
Помимо этого, на участке поменяли бетонные блоки, дорожные знаки и столбики. Также рабочие нанесли новую горизонтальную разметку.
Стоит добавить, что эта дорога соединяет столицу Дагестана не только с Гунибским, но и с Чародинским районом. Кроме того, это одна из главных туристических дорог республики.