Новогодняя вечеринка закончилась стрельбой в США

Двое скончались на месте, а трое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии с пулевыми ранениями в Лос-Анджелесе. По факту ведется расследование.

Два человека погибли в результате стрельбы, которую устроили гости новогодних торжеств в Лос-Анджелесе. Три человека оказались в больницах, медики оценивают их состояние как тяжелое.

Об этом информирует местная полиция, отмечая, что причина перестрелки неизвестна.

Начато расследование, правоохранителе определяют круг подозреваемых и мотивы преступления.