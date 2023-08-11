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Новое землетрясение зафиксировано в Турции

Новое землетрясение зафиксировано в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в провинции Бингель в Турции. Очаг подземных толчков располагался на глубине более 7 км, информации о пострадавших нет.

В провинции Бингель, расположенной в восточной части Турции, произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 4,3, очаг располагался на глубине 7,43 км.

Землетрясение произошло в 04:55 по местному времени (совпадает с мск). Данных по жертвам и разрушениям в настоящее время нет.

Ранее в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья пострадали десятки человек. Магнитуда подземных толчков составила 5,6.

Новое землетрясение в Турции - пострадали люди

Новое землетрясение в Турции - пострадали люди

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