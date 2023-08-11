Новое землетрясение зафиксировано в Турции

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в провинции Бингель в Турции. Очаг подземных толчков располагался на глубине более 7 км, информации о пострадавших нет.
В провинции Бингель, расположенной в восточной части Турции, произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 4,3, очаг располагался на глубине 7,43 км.
Землетрясение произошло в 04:55 по местному времени (совпадает с мск). Данных по жертвам и разрушениям в настоящее время нет.
Ранее в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья пострадали десятки человек. Магнитуда подземных толчков составила 5,6.