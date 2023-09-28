Новак пригрозил жесткими мерами на фоне роста цен на бензин

Опубликовано: 23:43, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рост цен на бензин и дизель в рознице сегодня недопустим, власти примут новые жесткие меры, если ситуация не изменится, заявил Новак.

Вице-премьер России Александр Новак предупредил о том, что на нефтяном рынке внутри страны могут быть введены жесткие меры, аналогичные тем, что установлены на рынке удобрений.

Ранее был бессрочно введен запрет на зарубежные поставки российского топлива, что повлияло на биржевые цены, они пошли вниз.

"Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений"

– Новак

Вице-премьер предупредил, что цены на АЗС должны измениться в ближайшее время.

"Объем биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке"

– Новак

Правительство будет дважды в неделю проводить совещания с нефтяниками до тех пор, пока розничные цены не стабилизируются.