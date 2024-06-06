Новак: экономика России продолжит расти выше среднемирового темпа

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал в интервью телеканалу Al Arabiya о том, как будет развиваться экономика страны в ближайшие годы.
"У нас есть национальные цели, национальные задачи на периоды до 2030 года и до 2036 года. <...> Мы собираемся расти темпами, которые в ближайшие шесть лет будут выше среднемировых, и, соответственно, это потребует больших инвестиций, и мы будем это стимулировать, чтобы рост соответствовал нашим целям"
– Новак
Он пояснил, что для того, чтобы целевые показатели были достигнуты, нужно нарастить инвестиции на 60%. Правительство России продолжит поддерживать все сектора экономики, добавил вице-премьер.
Отметим, что с прошлого лета Центробанк России говорит о перегреве экономики страны. По текущим оценкам, сейчас экономика России находится вблизи пика перегрева.