Новая туристическая зона появится в Кашкадарье

Опубликовано: 2:35, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристическая зона в Китабе и современная канатная дорога появятся в Узбекистане. Инвестором выступает компания из Китая.

На юге Узбекистана развитием туристической сферы займутся инвесторы из Китая.

В Кашкадарьинской области появятся новые современные туристические объекты. Планируется создать туристическо-рекреационную зону «Кайнар» в Китабском районе. Она ежегодно сможет принимать 200 тыс гостей из других стран. Мастер-план подготовят специалисты из CAMC Engineering.

Также компания построит в регионе канатную дорогу, вложения в проект составят $15 млн.

Срок реализации масштабных проектов не называется.