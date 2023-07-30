РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Новая туристическая зона появится в Кашкадарье

Самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Туристическая зона в Китабе и современная канатная дорога появятся в Узбекистане. Инвестором выступает компания из Китая.

На юге Узбекистана развитием туристической сферы займутся инвесторы из Китая.

В Кашкадарьинской области появятся новые современные туристические объекты. Планируется создать туристическо-рекреационную зону «Кайнар» в Китабском районе. Она ежегодно сможет принимать 200 тыс гостей из других стран. Мастер-план подготовят специалисты из CAMC Engineering.

Также компания построит в регионе канатную дорогу, вложения в проект составят $15 млн.

Срок реализации масштабных проектов не называется.

Комитет по туризму создали в Узбекистане

Комитет по туризму создали в Узбекистане

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1055 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version