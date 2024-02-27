Новая соборная мечеть открылась под Ташкентом к Рамадану

К началу месяца Рамадан в Ташкентской области начали работать несколько новых мечетей. Одна из них - соборная мечеть «Умир».
В Зангиатинском районе Ташкентской области 8 марта состоялось торжественное открытие соборной мечети «Умир». Мечеть успели открыть к началу Рамадана.
Строительство мечети заняло три года - старая мечеть не вмещала всех верующих. В новом здании одновременно молиться могут до 3 тыс человек. Пол в мечети теплый, в зале установлены кондиционеры, комната для омовения удобно оснащена.
Для удобства прихожан возле соборной мечети построена автомобильная стоянка.
Также за минувшие выходные в Ташкентской области были открыты еще две новые мечети