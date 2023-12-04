Несколько десятков уютных автобусов появятся в Майкопе за год

Власти Майкопа начинают работу над улучшением городского общественного транспорта. Начать планируется с закупки современных комфортабельных автобусов.

Жители и гости Майкопа скоро смогут с удобством перемещаться по столице Адыгеи на общественном транспорте, нововведения анонсировал глава республики.

Мурат Кумпилов признал, что на сегодня городской общественный транспорт находится в плачевном состоянии. Главные цели – сделать его максимально удобным и безопасным.

"До середины декабря, думаю, мы для Майкопа получим 20 новых пассажирских автобусов средней вместительности. В 2024 году закупаем еще 30 автобусов - комфортабельных, также средней вместимости, рассчитанных на порядка 40 пассажиров"

– глава Адыгеи

Кумпилов добавил, что в автобусах будут работать кондиционеры и терминалы для оплаты проезда картой. Кроме того, движение автобусов будет отражаться в мобильном приложении Яндекса.

Реформа коснется также маршрутов и остановок.