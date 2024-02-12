Вестник Кавказа
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Несколько десятков незаконных сооружений снесли в Краснодаре

Несколько десятков незаконных сооружений снесли в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снос незаконных сооружений продолжается в Краснодаре. За январь власти города добились ликвидации почти 30 таких объектов и не намерены останавливаться на достигнутом.

Краснодар за месяц избавился от десятков незаконных сооружений, подробности рассказали в администрации города.

В ведомстве уточнили, что больше всего пришлось сносить гаражей. Попали под ликвидацию и торговые точки, а также ворота и шлагбаумы.

В общей сложности под снос пошли:

  • 15 гаражей;
  • 5 шлагбаумов;
  • 4 объекта торговли;
  • 5 ограждений и ворот.

Представитель мэрии Михаил Дагбаш пояснил, что такие нелегально установленные сооружения мешают и людям, и машинам.

"Несмотря на большой объем работы, выполненный нами в прошлом году, останавливаться мы не планируем"

– чиновник

За 2023 год в Краснодаре снесли 1160 не имеющих документации временных сооружений. Кроме того, кубанскую столицу очистили от почти 1,5 тыс различных рекламных конструкций.

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