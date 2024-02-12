Несколько десятков незаконных сооружений снесли в Краснодаре

Снос незаконных сооружений продолжается в Краснодаре. За январь власти города добились ликвидации почти 30 таких объектов и не намерены останавливаться на достигнутом.

Краснодар за месяц избавился от десятков незаконных сооружений, подробности рассказали в администрации города.

В ведомстве уточнили, что больше всего пришлось сносить гаражей. Попали под ликвидацию и торговые точки, а также ворота и шлагбаумы.

В общей сложности под снос пошли:

15 гаражей;

5 шлагбаумов;

4 объекта торговли;

5 ограждений и ворот.

Представитель мэрии Михаил Дагбаш пояснил, что такие нелегально установленные сооружения мешают и людям, и машинам.

"Несмотря на большой объем работы, выполненный нами в прошлом году, останавливаться мы не планируем"

– чиновник

За 2023 год в Краснодаре снесли 1160 не имеющих документации временных сооружений. Кроме того, кубанскую столицу очистили от почти 1,5 тыс различных рекламных конструкций.