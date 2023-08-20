Непогода заставила вернуться поезд Тбилиси-Поти

Минувшей ночью на Грузинской железной дороге железнодорожникам пришлось возвращать в пункт отправления поезд, который вез пассажиров из Тбилиси в Поти – состав встал в Риони из-за непогоды, сообщили в компании.
Поезд пришлось остановить поздней ночью - на западе страны разбушевался ураганный ветер, шел сильный ливень, а значит дальнейшее следование поезда создавало угрозу жизни его пассажирам. В компании всю ночь активно работали над возобновлением движения поезда - ГЖД даже предложила пассажирам доставить их к месту назначения альтернативным транспортом, однако поезд пришлось вернуть обратно в Тбилиси, передает Sputnik Грузия.
Единственный плюс от ночного происшествия – всем пассажирам поезда, чей путь на Черноморское побережье прервался в Риони, пообещали полностью вернуть стоимость билетов.