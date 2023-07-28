Непогода развернула над Сочи 13 самолетов

Опубликовано: 12:39, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более десяти самолетов в Сочи приземлились на запасном аэродроме в Минводах из-за непогоды, которая продержится до 20.00 28 июля.

В связи с сильным ветром командиры 13 самолетов отказались заходить на посадку в сочинский аэродром и отправились на запасной аэродром в Минводах.

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. В связи с ухудшением метеоусловий в районе аэропорта (усиление ветра) на 10:30 экипажами 13 рейсов принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные Воды. При этом временные улучшения или "окна" позволили совершить безопасную посадку шести рейсам"

– пресс-служба аэропорта Сочи

В настоящее время в сочинской воздушной гавани действует Оперштаб, при необходимости будет увеличена численность персонала для оказания пассажирам требуемых услуг.

Синоптики предупреждают, что непогода не покинет Сочи до 20:00 28 июля.