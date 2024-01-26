Непогода помешала самолету из Москвы приземлиться в Батуми

Непогода на черноморском побережье продолжает вносить коррективы в работу авиагаваней. Из-за сильного ветра рейс из Москвы в Батуми был вынужден приземлиться в Кутаиси.

Самолет из российской столицы не смог сегодня приземлиться в аэропорту Батуми из-за усиления ветра. Информацию об этом распространила администрация авиагавани.

Было принято решение перенаправить рейс в аэропорт Кутаиси.

"Рейс уже приземлился. Такое решение было принято для безопасности пассажиров. Из-за непогоды Батумский аэропорт не смог принять рейс"

– администрация аэропорта Батуми

Метеорологи республики прогнозируют, что сегодня на территории страны будет усиление ветра, в горах сильный снегопад, в акватории моря шторм будет доходить шести баллов.

С четверга погода в республике начнет улучшаться. Температура воздуха начнет расти, при этом осадки не ожидаются.