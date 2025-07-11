Вестник Кавказа

Непогода не помешала отдыху туристов в Краснодарском крае – АТОР

Непогода не помешала отдыху туристов в Краснодарском крае – АТОР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Краснодарском крае продолжается: туристы не спешат аннулировать туры в регион из-за непогоды. Согласно данным туроператоров, большинство объектов размещения работают в обычном режиме.

Непогода на Кубани не привела к отмене туров, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В минувшие выходные в Краснодарском крае прошли смерчи, грозы и паводковые дожди. Однако непогода не привела к аннуляциям и переносам туров, в том числе в Туапсинском районе"

- АТОР

Все объекты размещения в Туапсинском районе, который особенно пострадал от непогоды, работают в обычном режиме, согласно данным туроператоров.

При этом сейчас отмечаются небольшие проблемы с подачей воды на ряде баз отдыха, однако местные власти обещают восстановить полноценное водоснабжение в скором времени. Из-за этого поступают единичные запросы на переселение из объектов в Новомихайловском.

В компании "Мультитур" напомнили, что Краснодарский край подготовлен к ЧП в связи с непогодой, последствия стихии обычно устраняют в течение пары дней. К тому же, большая часть объектов размещения обладает собственными генераторами, что позволяет избежать проблем с подачей электричества.

Поток информации о различных ЧП может вызвать краткосрочный спад продаж туров, особенно на ближайшие даты, однако обычно он быстро восстанавливается, добавили в АТОР.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
885 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.