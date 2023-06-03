Непогода не оставляет Кавказ: в Адыгее подтоплено более 100 придомовых территорий

Сильные ливни и шквалистый ветер продолжают бушевать в СКФО и ЮФО. В Адыгее сообщают о сотне подтоплений, на Ставрополье вновь продлено штормовое предупреждение.
Глава Адыгеи рассказал о том, где непогода принесла больше всего ущерба.
"Кошехабльский район Адыгеи вновь столкнулся с последствиями непогоды. В результате сильных осадков и разлива реки произошло подтопление 103 придомовых территорий в поселке Майском и хуторе Красном. Вода зашла 10 домовладений"
– Мурат Кумпилов
Специалисты приняли меры, вода постепенно уходит с подтопленных территорий.
Осадки в Адыгее не прекратятся еще несколько дней - до 7 июня. Ливни могут сопровождаться градом.
В Ставропольском крае штормовое предупреждение действует с 15.00 3 июня и распространяется на 4, 5, 6 июня. Метеорологи прогнозируют сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с. Возможно возникновение ЧС.