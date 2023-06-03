Непогода не оставляет Кавказ: в Адыгее подтоплено более 100 придомовых территорий

Опубликовано: 14:36, 3 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ливни, грозы, град, шквал - такая погода стоит на юге России уже несколько дней. Сегодня в Адыгее подтопило сотню домовладений, а на Ставрополье ожидается шторм. Такая погода будет стоять на Северном Кавказе до 7 июня.

Сильные ливни и шквалистый ветер продолжают бушевать в СКФО и ЮФО. В Адыгее сообщают о сотне подтоплений, на Ставрополье вновь продлено штормовое предупреждение.

Глава Адыгеи рассказал о том, где непогода принесла больше всего ущерба.

"Кошехабльский район Адыгеи вновь столкнулся с последствиями непогоды. В результате сильных осадков и разлива реки произошло подтопление 103 придомовых территорий в поселке Майском и хуторе Красном. Вода зашла 10 домовладений"

– Мурат Кумпилов

Специалисты приняли меры, вода постепенно уходит с подтопленных территорий.

Осадки в Адыгее не прекратятся еще несколько дней - до 7 июня. Ливни могут сопровождаться градом.

В Ставропольском крае штормовое предупреждение действует с 15.00 3 июня и распространяется на 4, 5, 6 июня. Метеорологи прогнозируют сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с. Возможно возникновение ЧС.