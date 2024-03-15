Неизвестный ограбил универмаг в Ереване

Прошлой ночью неизвестный вытащил из универмага в Армении сейф с деньгами. На момент ограбления в нем находились более $12 тыс.

В Ереване произошло ограбление универмага "Ани". Об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно предварительным данным, в ночь с 19 на 20 марта неизвестный разбил окно магазина и залез в здание. Затем он пробрался в кабинет директора и унес оттуда металлический сейф с денежными средствами.

О случившемся рассказал директор универмага. Он обратился в полицию и сообщил, что в сейфе находились 5 млн драмов (около $12,5 тыс).

Правоохранители приступили к расследованию произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось обнаружить сломанный сейф в реке Гетар. Поиски преступника продолжаются.