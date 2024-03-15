Вестник Кавказа

Неизвестный ограбил универмаг в Ереване

Неизвестный ограбил универмаг в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прошлой ночью неизвестный вытащил из универмага в Армении сейф с деньгами. На момент ограбления в нем находились более $12 тыс.

В Ереване произошло ограбление универмага "Ани". Об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно предварительным данным, в ночь с 19 на 20 марта неизвестный разбил окно магазина и залез в здание. Затем он пробрался в кабинет директора и унес оттуда металлический сейф с денежными средствами.

О случившемся рассказал директор универмага. Он обратился в полицию и сообщил, что в сейфе находились 5 млн драмов (около $12,5 тыс).

Правоохранители приступили к расследованию произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось обнаружить сломанный сейф в реке Гетар. Поиски преступника продолжаются.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1185 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Трех человек будут судить за реализацию сильнодействующих препаратов в Кабардино-Балкарии

Трех человек будут судить за реализацию сильнодействующих препаратов в Кабардино-Балкарии

В Ингушетии украли миллионы рублей на реконструкции моста

В Ингушетии украли миллионы рублей на реконструкции моста

Российский военнослужащий погиб на базе в Гюмри

Российский военнослужащий погиб на базе в Гюмри

Инвалида приковали к дереву в Кисловодске – открыто уголовное дело

Инвалида приковали к дереву в Кисловодске – открыто уголовное дело

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы