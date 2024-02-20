Неизвестные второй раз за неделю "минируют" Ереван

Сообщение о заложенном взрывном устройстве снова, спустя всего несколько дней, поступило в МВД Армении. Как сообщают армянские СМИ, новая "бомба" находилась буквально в нескольких десятках метров от места предыдущего ЧП.

"Бомба" была установлена во дворе здания, где расположен офис правящей партии "Гражданский договор", сегодня днем, об инциденте сообщает shamshyan.com.

МВД Армении получило сигнал о том, что взрывное устройство якобы находится на улице Гюльбенкяна, 30/3 (район Арабкир) в 13։40 по местному времени (12:40 мск). По этому адресу действует отделение ГД.

На место событий приехали спасатели и саперы, в операции участвовал и глава армянской полиции Арам Ованнисян.

Позже СМИ сообщили, что во дворе офиса партии, действительно, был найден предмет, но он оказался муляжом и, соответственно, опасности не представлял.

Отметим, что 22 февраля армянские СМИ сообщали о взрывчатке, найденной буквально напротив – Гюльбекяна, 31, у офиса депутата от "Гражданского договора" Гургена Арсеняна.