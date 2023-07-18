Неизвестная болезнь в Египте - власти контролируют ситуацию

Опубликовано: 4:02, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава египетского Минздрава прокомментировал вспышку нового заболевания в провинции Кена. По его словам, все под контролем, и причин для беспокойства нет.

Министр здравоохранения Египта прибыл в деревню, жителей которой внезапно поразила не установленная пока болезнь.

Халед Абдель Гаффар прокомментировал вспышку заболевания, которым заразились до тысячи человек.

"Ситуация под контролем и разрешается с помощью необходимых для этого лекарственных средств"

– глава Минздрава

Чиновник попросил не распространять панические настроения, так как беспокоиться не о чем.

Ранее в министерстве назвали симптомы странной болезни:

повышенная температура тела,

ломота,

рвота,

головокружение.

Никому из заболевших не потребовалось лечение в больнице.