Неизвестная болезнь в Египте - власти контролируют ситуацию

Глава египетского Минздрава прокомментировал вспышку нового заболевания в провинции Кена. По его словам, все под контролем, и причин для беспокойства нет.
Министр здравоохранения Египта прибыл в деревню, жителей которой внезапно поразила не установленная пока болезнь.
Халед Абдель Гаффар прокомментировал вспышку заболевания, которым заразились до тысячи человек.
"Ситуация под контролем и разрешается с помощью необходимых для этого лекарственных средств"
– глава Минздрава
Чиновник попросил не распространять панические настроения, так как беспокоиться не о чем.
Ранее в министерстве назвали симптомы странной болезни:
- повышенная температура тела,
- ломота,
- рвота,
- головокружение.
Никому из заболевших не потребовалось лечение в больнице.