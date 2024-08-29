Вестник Кавказа

Неаккуратный тракторист оставил без газа 600 человек в Казахстане

Неаккуратный тракторист оставил без газа 600 человек в Казахстане
© Фото: “Казахгаз регион“
Аварию на газопроводе устроил водитель трактора, занимавшийся прокладыванием водопровода, в Западном Казахстане. Авария произошла под Уральском и вызвала отключение газа у нескольких сотен человек.

Сразу несколько поселков лишились газа после повреждения трубы газопровода во время земляных работ в Западном Казахстане, рассказали в областном филиале компании "Казахгаз регион".

Сигнал о ЧП на газопроводе был получен от подрядчика, который проводил земляные работы. На место оперативно направилась бригада специалистов. Они быстро выяснили, что трубу повредил трактор, работавший в опасной близости от газовой инфраструктуры. Подача газа в целях безопасности была прервана.

"В результате аварии без газоснабжения временно остались 599 потребителей частного сектора"

– компания

Провести некоторое время без газа пришлось жителям двух поселков (Жайык и Желаево), а также двух садоводческих обществ ("Хуторок" и "Дружба").

К счастью, последствия аварии были быстро ликвидированы. Точные обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Что нужно знать об Освенциме

Что нужно знать об Освенциме

Что даст России и Ирану большой межгосударственный договор?

Что даст России и Ирану большой межгосударственный договор?

Часть жителей Махачкалы останется без газа

Часть жителей Махачкалы останется без газа

Газопровод на Северном и Южном Кавказе обновил &quot;Газпром&quot;

Газопровод на Северном и Южном Кавказе обновил "Газпром"

Газ загорелся в жилом доме в Кизилюрте

Газ загорелся в жилом доме в Кизилюрте

Ильхам Алиев: Азербайджан ведет переговоры по газу еще с тремя странами Европы

Ильхам Алиев: Азербайджан ведет переговоры по газу еще с тремя странами Европы

Итальянский вояж Ильхама Алиева: зачем президент Азербайджана ездил в Рим и Черноббио

Итальянский вояж Ильхама Алиева: зачем президент Азербайджана ездил в Рим и Черноббио

Россия готова продавать газ в Иран

Россия готова продавать газ в Иран

Часть Сочи останется без газа на восемь дней

Часть Сочи останется без газа на восемь дней

Поставки российского газа в Центральную Азию выросли в два раза

Поставки российского газа в Центральную Азию выросли в два раза

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы