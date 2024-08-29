Неаккуратный тракторист оставил без газа 600 человек в Казахстане

Сразу несколько поселков лишились газа после повреждения трубы газопровода во время земляных работ в Западном Казахстане, рассказали в областном филиале компании "Казахгаз регион".
Сигнал о ЧП на газопроводе был получен от подрядчика, который проводил земляные работы. На место оперативно направилась бригада специалистов. Они быстро выяснили, что трубу повредил трактор, работавший в опасной близости от газовой инфраструктуры. Подача газа в целях безопасности была прервана.
"В результате аварии без газоснабжения временно остались 599 потребителей частного сектора"
– компания
Провести некоторое время без газа пришлось жителям двух поселков (Жайык и Желаево), а также двух садоводческих обществ ("Хуторок" и "Дружба").
К счастью, последствия аварии были быстро ликвидированы. Точные обстоятельства происшествия установят правоохранители.