Неаккуратный тракторист оставил без газа 600 человек в Казахстане

Аварию на газопроводе устроил водитель трактора, занимавшийся прокладыванием водопровода, в Западном Казахстане. Авария произошла под Уральском и вызвала отключение газа у нескольких сотен человек.

Сразу несколько поселков лишились газа после повреждения трубы газопровода во время земляных работ в Западном Казахстане, рассказали в областном филиале компании "Казахгаз регион".

Сигнал о ЧП на газопроводе был получен от подрядчика, который проводил земляные работы. На место оперативно направилась бригада специалистов. Они быстро выяснили, что трубу повредил трактор, работавший в опасной близости от газовой инфраструктуры. Подача газа в целях безопасности была прервана.

"В результате аварии без газоснабжения временно остались 599 потребителей частного сектора"

– компания

Провести некоторое время без газа пришлось жителям двух поселков (Жайык и Желаево), а также двух садоводческих обществ ("Хуторок" и "Дружба").

К счастью, последствия аварии были быстро ликвидированы. Точные обстоятельства происшествия установят правоохранители.