Названы 3 заболевания, которые чаще всего обостряются осенью

Некоторые хронические заболевания зачастую обостряются именно осенью. Также опасны осенью и сезонные недуги. Каких болезней стоит бояться в осенние месяцы, рассказали в Минздраве.

Не только простуды угрожают россиянам в осенний период, но и обострения различных хронических заболеваний, предупредила врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Сабина Дельманова.

"В числе недугов, которые могут напомнить о себе в период увядания природы, - аллергия. Многие думают, что ее апофеоз приходится на время цветения растений, однако это не так. Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются "домашние" аллергены - плесень и пылевые клещи"

– терапевт

Также многие "хроники" замечают в осеннее время обострение боли и воспаления в суставах. Сказываться на недуге могут перепады температур и атмосферного давления.

Наиболее часто встречаемое сезонное заболевание - депрессия или хандра. Осенью становится холоднее, начинаются дожди, световой день стремительно сокращается, эти факторы приводят к ощущению подавленности, сонливости, усталости.

Кроме того, осенью россияне жалуются на головные боли, связанные с изменением погоды, на обострение сердечно-сосудистых заболеваний, и, конечно, на грипп. От последнего можно сделать прививку до начала эпидсезона, посоветовала врач.