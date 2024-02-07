Наводнение закрыло школы в Анталье

Обрушившиеся на Анталью проливные дожди с наводнением внесли коррективы в учебный процесс. Из-за непогоды в ряде районов провинции завтра будут закрыты школы и детсады.

В ряде районов турецкой Антальи отменили занятия в школах из-за продолжающихся неблагоприятных погодных условий. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах губернатора провинции Хулуси Шахина в социальных сетях.

В частности, 14 февраля учебы не будет в школах Аксу, Дешемеалты, Кепезе, Коньяалты и Муратпаша.

"Мы продолжаем работать вместе со всеми учреждениями, организациями и добровольцами, чтобы вернуть жизнь в нормальное русло после проливных дождей и наводнения, продолжающихся в нашем городе со вчерашнего вечера"

– Хулуси Шахин

Он также отметил, что завтра в центральных районах Антальи не будут работать детские сады.

Торнадо у побережья

Очевидцы сообщают, что во вторник вечером неподалеку от берега в районе Каш произошел торнадо. Он достаточно быстро утратил свою силу, не успев причинить никакого вреда.