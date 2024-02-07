Наводнение закрыло школы в Анталье

В ряде районов турецкой Антальи отменили занятия в школах из-за продолжающихся неблагоприятных погодных условий. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах губернатора провинции Хулуси Шахина в социальных сетях.
В частности, 14 февраля учебы не будет в школах Аксу, Дешемеалты, Кепезе, Коньяалты и Муратпаша.
"Мы продолжаем работать вместе со всеми учреждениями, организациями и добровольцами, чтобы вернуть жизнь в нормальное русло после проливных дождей и наводнения, продолжающихся в нашем городе со вчерашнего вечера"
– Хулуси Шахин
Он также отметил, что завтра в центральных районах Антальи не будут работать детские сады.
Торнадо у побережья
Очевидцы сообщают, что во вторник вечером неподалеку от берега в районе Каш произошел торнадо. Он достаточно быстро утратил свою силу, не успев причинить никакого вреда.