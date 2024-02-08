National Geographic признал Грузию одним из самых приключенческих направлений

Телеканал National Geographic внес Грузию в двадцатку лучших приключенческих направлений 2024 года. В список также вошли Тайланд, Чили, Шотландия и другие страны.

Научно-популярный телеканал National Geographic включил Грузию в топ-20 лучших приключенческих направлений текущего года, список опубликован на сайте канала.

Помимо Грузии, в рейтинг вошли и другие известные туристические направления: Шри-Ланка, Тайланд, Чили, Шотландия, Австралия и т.д.

"Среди наших ежегодных лучших направлений вы обнаружите парижские улицы, заснеженные горы Кавказа, расположенные в Грузии, древнейшее скалистое искусство Алжира"

- National Geographic

Заголовок в тексте о Грузии звучит так: "Горнолыжный тур среди памятников ЮНЕСКО, расположенных в Грузии". Кроме текста, на портале опубликовано и видео села Ушгули.

Помимо этого, авторы указали лучшее время для зимнего отдыха в Грузии. По их мнению, отправляться в приключения по Грузии стоит с декабря по апрель.

"Катание на лыжах, путешествие и охота – жизненное правило в горной Грузии. В Сванети вы можете кататься на перевалах и в средневековом селе Ушгули, которое является самым высоким постоянно населенным поселением в Европе"

- National Geographic