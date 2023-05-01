Наставник сборной Азербайджана поделился планами на оставшиеся матчи квалификации Евро-2024

Опубликовано: 5:32, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Итальянский наставник сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи рассказал о планах команды на оставшиеся матчи отборочного турнира Евро-2024. Ближайшую игру "милли" проведет с Эстонией. Игра состоится в Баку 17 июня.

Главный тренер сборной Азербайджана рассказал, чего стоит ждать от национальной команды в оставшихся матчах квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Прежде всего Джанни Де Бьязи напомнил, что Азербайджан попал в группу сразу с тремя командами высокого уровня – Бельгией, Австрией и Швецией. По его словам, если его подопечным удастся остановить хотя бы одну из них, то это уже можно будет считать фантастическим результатом, передает Azerisport.com.

При этом итальянский специалист обратил внимание на то, что обыграть будет сложно даже сборную Эстонии, с которой "милли" проведет следующий матч отбора. Он подчеркнул, что у эстонцев хорошая и компактная команда, которая здорово прессингует и проделывает большой объем беговой работы. Для победы необходимо будет выложиться на 110%, пояснил Джанни Де Бьязи.

Турнирный расклад

После двух стартовых туров сборная Азербайджана занимает последнее место в группе F квалификации Евро-2024, не набрав пока ни одного очка. В первом туре "милли" уступили Австрии (1:4), а во втором – Швеции (0:5). В третьем туре азербайджанская команда примет дома Эстонию. Игра пройдет в Баку 17 июня.