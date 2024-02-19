Вестник Кавказа

Население Джебраила увеличилось на 200 человек сегодня

Население Джебраила увеличилось на 200 человек сегодня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В пятницу в город Джебраил в Азербайджане переехали для постоянного проживания 200 человек. Город принимает семьи бывших вынужденных переселенцев.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев сегодня возвращается в родной Джебраил в Азербайджане.

Освобожденный и восстановленный город постепенно наполняется населением, сегодня в него вернулись 40 семей – 200 человек. Они будут проживать в новых современных жилых домах, также в городе создается другая необходимая инфраструктура.

Всего на конец ноября 2024 года в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тыс человек - это и те, кто работает в регионе над восстановлением населенных пунктов, и те, кто вернулся в родные дома после 30 лет оккупации.

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