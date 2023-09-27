РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Налоговик из Ингушетии помогал знакомым обходить налоги

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту превышения налоговиком своих полномочий. Было установлено, что он оказывал помощь неплательщикам налогов.

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении налоговика, подозреваемого в превышении полномочий. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

"По данным следствия, в апреле 2021 года местный житель, представляющий интересы двух коммерческих организаций, обратился к своему знакомому – главному государственному налоговому инспектору отдела камеральных проверок - с просьбой оказать содействие в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость"

– пресс-служба

Там отметили, что после этого в инспекцию были переданы налоговые декларации организаций с ложными данными о сумме налогов на добавленную стоимость, которые подлежат вычету.

В ведомстве добавили, что после этого налоговик внес недостоверные данные в автоматизированную информационную систему, указав, что во время проверки не было зафиксировано ни одного нарушения. Своими действиями мужчина причинил ущерб российскому бюджету на сумму, превышающую 5,6 млн рублей.

В МВД назвали средний размер &quot;кавказской&quot; взятки

В МВД назвали средний размер "кавказской" взятки

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1085 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version