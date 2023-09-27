Налоговик из Ингушетии помогал знакомым обходить налоги

Опубликовано: 18:58, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту превышения налоговиком своих полномочий. Было установлено, что он оказывал помощь неплательщикам налогов.

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении налоговика, подозреваемого в превышении полномочий. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

"По данным следствия, в апреле 2021 года местный житель, представляющий интересы двух коммерческих организаций, обратился к своему знакомому – главному государственному налоговому инспектору отдела камеральных проверок - с просьбой оказать содействие в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость"

– пресс-служба

Там отметили, что после этого в инспекцию были переданы налоговые декларации организаций с ложными данными о сумме налогов на добавленную стоимость, которые подлежат вычету.

В ведомстве добавили, что после этого налоговик внес недостоверные данные в автоматизированную информационную систему, указав, что во время проверки не было зафиксировано ни одного нарушения. Своими действиями мужчина причинил ущерб российскому бюджету на сумму, превышающую 5,6 млн рублей.