Нальчик услышит оркестр Петербургской филармонии

Любителей классической музыки ждут встречи с Чайковским, Рахманиновым и Брамсом в Музыкальном театре Нальчика, где выступит академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. За дирижерским пультом – главный дирижер оркестра народный артист России Николай Алексеев. Концерт посвящен юбилею народного артиста СССР Юрия Темирканова.
«29 и 30 августа заслуженный коллектив России выступит в Нальчике – родном городе Юрия Темирканова, художественного руководителя знаменитого оркестра. Выступления пройдут под знаком приближающегося юбилея маэстро. 10 декабря ему исполнится 85 лет. Эти концерты филармония организует совместно с Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики»
– пресс-служба филармонии
В программе – произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Иоганнеса Брамса.