Нальчик услышит оркестр Петербургской филармонии

Опубликовано: 4:05, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

29 и 30 августа в Нальчике пройдут вечера классической музыки, посвященные 85-летию народного артиста СССР Юрия Темирканова.

Любителей классической музыки ждут встречи с Чайковским, Рахманиновым и Брамсом в Музыкальном театре Нальчика, где выступит академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. За дирижерским пультом – главный дирижер оркестра народный артист России Николай Алексеев. Концерт посвящен юбилею народного артиста СССР Юрия Темирканова.

«29 и 30 августа заслуженный коллектив России выступит в Нальчике – родном городе Юрия Темирканова, художественного руководителя знаменитого оркестра. Выступления пройдут под знаком приближающегося юбилея маэстро. 10 декабря ему исполнится 85 лет. Эти концерты филармония организует совместно с Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики»

– пресс-служба филармонии

В программе – произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Иоганнеса Брамса.