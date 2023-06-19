Дом культуры откроют на курорте Домбай

Всесезонный курорт Домбай обзаведется еще одним местом притяжения - Домом культуры, сообщил глава Минтуризма КЧР.
"В поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в части мероприятий по строительству культурно-досуговых организаций активно ведутся работы по строительству Дома культуры"
– Расул Текеев
По словам министра, Дом культуры смогут одновременно посетить 400 гостей. В нем будут проходить концерты и выставки. Благодаря таким мероприятиям туристы смогут не только заняться спортом, но и познакомиться с национальным многообразием КЧР, пишет ТАСС.
Напомним, изначально идея создать дома культуры на курортах прозвучала в ходе прямой линии главы КЧР Рашида Темрезова - ее предложил местный житель.