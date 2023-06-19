Дом культуры откроют на курорте Домбай

Опубликовано: 21:53, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорт Домбай в КЧР станет еще более привлекательным для туристов. На нем построят Дом культуры. Он откроется уже через два года.

Всесезонный курорт Домбай обзаведется еще одним местом притяжения - Домом культуры, сообщил глава Минтуризма КЧР.

"В поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в части мероприятий по строительству культурно-досуговых организаций активно ведутся работы по строительству Дома культуры"

– Расул Текеев

По словам министра, Дом культуры смогут одновременно посетить 400 гостей. В нем будут проходить концерты и выставки. Благодаря таким мероприятиям туристы смогут не только заняться спортом, но и познакомиться с национальным многообразием КЧР, пишет ТАСС.

Напомним, изначально идея создать дома культуры на курортах прозвучала в ходе прямой линии главы КЧР Рашида Темрезова - ее предложил местный житель.