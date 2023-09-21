Нахчыван принимает Международный турнир Grace of Nature

Опубликовано: 10:58, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На два дня столица Нахчыванской Автономной Республики стала центром притяжения спортсменов и любителей художественной гимнастики – сегодня здесь стартовал Международный турнир Grace of Nature.

Сегодня в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе стартовал Международный турнир по художественной гимнастике Grace of Nature, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Соревнования такого масштаба в столице автономии проходят впервые: в нем принимают участие около 250 гимнасток, они определятся в возрастных категориях "младшие", "малыши", "пре-юниорки" и "юниорки". В соревнованиях участвуют спортсменки из Азербайджана и Казахстана, передает Trend.

Наиболее представительна команда хозяев турнира – ее представляют воспитанницы 20 клубов столицы и регионов Азербайджана из Нахчывана, Гянджи, Агдаша, Мингячевира, Огуза, Гаха, Шамкира и Загатал.

Победителей и призеров в многоборье и по отдельным предметам среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, а также по отдельным предметам среди команд в групповых упражнениях, судьи соревнований назовут уже завтра, 22 сентября.