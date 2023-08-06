Азербайджанские грации завоевывают медали II Игр стран СНГ

Опубликовано: 20:58, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские грации пополнили сегодня число наград, завоеванных сборной Азербайджана на II Играх стран СНГ, стартовавших накануне в Беларуси – они выиграли две бронзовые медали в отдельных дисциплинах.

Групповая команда азербайджанских юниорок продолжает завоевывать медали II Игр стран СНГ в художественной гимнастике. Сегодня они принесли в копилку сборной Азербайджана еще две награды.

Напомним, что накануне, в первый день II Игр стран СНГ в Беларуси прошли состязания в многоборье групповых команд, где азербайджанская команда взяла "бронзу".

Сегодня же состоялись соревнования в отдельных дисциплинах. Азербайджанские грации вновь взяли бронзовые медали в двух упражнениях – с 5 мячами и с 5 скакалками.

На турнире в Беларуси азербайджанская групповая команда выступает в составе: Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Захра Джафарова, Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде и Аян Садыгова.

По итогам второго дня состязаний сборная Азербайджана спустилась с третьего места в неофициальном медальном зачете на четвертое: сейчас у нее три золотых награды, пять серебряных и девять бронзовых.

Сразу на второе место медального зачета вечером вырвалась сборная Беларуси благодаря новым золотым медалям – теперь у нее 6 "золота", 6 "серебра" и 7 "бронзы". На первом месте стабильно держится сборная России с 17 золотыми медалями, 7 серебряными и 12 бронзовыми. На третье место спустился Узбекистан, у которого 4 "золота", 6 "серебра" и 3 "бронзы".