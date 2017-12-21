Национальный день Азербайджана провели на Expo 2025 в Осаке

На Expo 2025 состоялся Национальный день Азербайджана. На мероприятии выступили официальные лица, также был дан концерт.

В Осаке в рамках Всемирной выставки Expo 2025 состоялся Национальный день Азербайджана.

На открытии мероприятия выступили посол Японии по Expo 2025, главный комиссар Кожи Ханеда и помощник президента Азербайджана, главный комиссар АР по Expo 2025 Анар Алакбаров.

Азербайджан играет важную роль в качестве связующего звена между Азией и Европой, прежде всего отметил Ханеда. Он сообщил, что в павильоне Азербайджан на Expo 2025 японской общественности представили азербайджанскую культуру и развитие страны. Сам павильон, вдохновлен поэмой "Семь красавиц" Низами Гянджеви и организован Центром Гейдара Алиева.

Дружба и сотрудничество Азербайджана и Японии имеют многолетнюю историю, заметил Анар Алакбаров. Азербайджан принимает участие в Expo, начиная с выставки в Ганновере в 2000 году, на выставках в Милане и Дубае павильоны АР были отмечены наградами. Азербайджан стал первой страной, подписавшей соглашение об участии в Expo 2025 в Осаке, и национальный павильон входит в число самых посещаемых.

В Национальный день Азербайджана состоялась концертная программа с участием азербайджанских мастеров искусств.