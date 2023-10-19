Нацбанк Грузии смягчает кредитную политику

Опубликовано: 10:36, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Получить кредит в Национальном банке Грузии скоро станет проще – руководство финансового регулятора приняло решение упростить выдачу займов не только в национальной, но и в иностранной валюте.

Нацбанк Грузии активно работает над долгосрочным планом политики кредитования, и поэтому решил пересмотреть собственную кредитную политику в отношении потребительских кредитов и кредитов в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора.

Для этого комитет по финансовой стабильности, руководствуясь последними трендами, решил оставить неизменными требования к уставному капиталу банков, которые в марте увеличили на 1%, передает Sputnik Грузия.

"По оценке комитета, при сохранении текущей тенденции кредитной активности и экономического роста ожидается, что соотношение кредитов к ВВП приблизится к долгосрочному тренду в 2024 году. Таким образом, на текущем этапе нет необходимости менять требования по сравнению с существующим уровнем"

– Нацбанк Грузии

Теперь с 1 ноября максимальный срок выдачи необеспеченных кредитов вернется к уровню 2022 года и составит четыре года, а Нацбанк будет следить за тенденциями потребительского кредитования.

Еще одно новшество вступит в силу с 1 января 2024 года – банк отменит лимит на выдачу кредитов в лари, увеличив его с 200 тыс до 300 тыс лари для получающих доход в грузинской национальной валюте. Те же, кто получают доход в иностранной валюте, будут иметь возможность получить кредит в этой валюте. При этом комитет по финансовой политике оставил в силе ставки по кредитам в лари и в долларах.