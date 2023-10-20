Нацбанк Грузии рассказал крупным инвесторам об инвестиционной среде в стране

Исполняющая обязанности президента Нацбанка Грузии посетила в Марракеше конференцию инвесторов, организованную Bank of America.
В ходе встречи с представителями крупных международных инвестиционных фондов и американскими инвестороами Натия Турнава рассказала о привлекательном инвестиционном потенциале Грузии.
Грузинская делегация провела презентацию о стране, в рамках которой была отмечена стабильная макроэкономическая среда в республике. Кроме того, участники конференции были проинформированы о сниженном уровне инфляции, осторожной монетарной политике и высоком экономическом росте, происходящем последние несколько лет.
На встрече также обсуждались другие вопросы, интересующие инвесторов. В частности, в их число вошли дедолларизация и стабильность банковского сектора.