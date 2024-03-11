Начался второй день президентских выборов в России

Выборы президента проходят в России. На 10.00 второго дня голосования явка по стране превысила 38%. В некоторых регионах она превышает 60%.

Президентские выборы проходят в Российской Федерации. Впервые выборы трехдневные, проголосовать можно с 15 по 17 марта.

По данным ЦИК РФ, в первый день голосования явка избирателей составила 36,1%. К 10.00 второго дня по московскому времени явка составила 38,35%, сообщается на сайте ЦИК.

Отдать голос за кандидата можно как очно, так и онлайн, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).