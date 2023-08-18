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Начальник райотдела ГИБДД в Дагестане стал фигурантом уголовного дела

Начальник райотдела ГИБДД в Дагестане стал фигурантом уголовного дела
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестанские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД Тарумовского района – его заподозрили в превышении должностных полномочий.

Фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий стал майор полиции, начальник отдела ГИБДД в Тарумовском районе Дагестана, пишет Telegram-канал "Сапа Кавказ".

Родственник начальника почувствовал себя столь всемогущим, что ездил на машине без номеров, когда его остановили полицейские. Нарушитель даже не стал вступать в полемику с блюстителями порядка, а просто позвонил чиновнику и решил вопрос.

Теперь вместо штрафа до 5 тыс рублей его покровителя ждет судебное разбирательство.

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