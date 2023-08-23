Началась массовая миграция из Карабаха в Армению

Сегодня через пограничный пункт пропуска "Лачин" в направлении Ханкенди-Горус в очередной раз прошла большая группа армян из Карабаха – регион покинули более 100 человек, и это уже третья группа за последние три дня, а значит, налицо тенденция.

Сегодня с утра в пограничном пункте пропуска (ППП) "Лачин" снова было людно - в направлении Армении через него свободно перешли около 100 армян из Карабаха, в том числе и те из них, кто кто принял российское гражданство.

Всего за последние три дня на ППП "Лачин" свободно пропустили более 200 мигрирующих жителей Карабаха – в понедельник, 21 августа, через Лачинский коридор в сторону Армении из Ханкенди прошли более 60 армянских жителей Карабахского экономического района Азербайджана, во вторник, 22 августа, таковых за день прошло около ста человек, машинами им помогли в Международном Комитете Красного Креста.

В целом наблюдается интересная тенденция: с постепенным заселением освобожденных от армянской оккупации азербайджанских городов усиливается отток из Карабаха армянского населения региона. Что это – нежелание реинтегрироваться в общественное поле Азербайджана и жить бок о бок с азербайджанцами, давление Еревана или понимание того, что жить по-прежнему уже не получится?

При этом сами армяне Карабаха любыми путями уклоняются от прямого диалога с властями Азербайджана, и здесь уже явно чувствуется рука Еревана.

Кто и почему уезжает из Карабаха?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, начало ежедневных массовых переходов людей из Карабаха в Армению свидетельствует о запуске практического процесса реинтеграции карабахских армян в правовое поле Азербайджана. "Власти Азербайджана изначально предоставили нынешним жителям Карабаха свободу выбора: получение азербайджанского гражданства либо выезд в Армению. Третьего, разумеется, не дано – по окончании переходного периода на территории Азербайджанской Республики останутся только граждане Азербайджанской Республики, никаких нелегитимных образований в Карабахе больше не будет. Эмиграция первых 200 человек показывает, что часть людей уже сделали свой выбор, и Баку не препятствует их решению жить в Армении", - прежде всего сказал он.

"Важно подчеркнуть, что часть людей уезжает из Карабаха, поскольку понимает, что не может находиться там на легальных основаниях. Из тех 40 тысяч армян, что сегодня живут в Карабахском экономическом районе Азербайджана, многие являются незаконными переселенцами, которых Ереван усиленно завозил на захваченные земли, чтобы создать видимость населенности. Иностранные граждане, проникшие в Азербайджан в годы войны, конечно, не смогут остаться в Карабахе – они должны быть депортированы в свои государства, будь то Сирия, Ливан, Армения или Россия. В Карабахе имеет право жить только местное, коренное население, и Баку наверняка будет проводить проверки. Не дожидаясь разоблачения, незаконные переселенцы покидают Карабах уже сейчас", - обратил внимание Андрей Петров.

"Конечно, среди уезжающих сейчас могут быть и карабахские армяне – среди них есть и националисты, и сепаратисты, и те из них, кто не хочет рисковать жизнью ради реваншистских идей Еревана и диаспоры, но не видит себя гражданином Азербайджана, также эмигрируют в Армению. Тут стоит напомнить, что у всех карабахских армян (как и всех незаконных переселенцев) есть паспорта граждан Республики Армения, поэтому они попросту возвращаются в собственное государство. Исход людей, не готовых жить в Азербайджане по закону, стабилизирует обстановку, ведь в Карабахе остаются те, кто желает мирно жить на родной земле, и именно поэтому нет ничего удивительного в том, что азербайджанские власти позволяют всем желающим свободно выехать через ППП "Лачин" в Армению", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Армянские СМИ сообщают, что главари карабахских сепаратистов готовятся сейчас отправиться на встречу с властями Азербайджана, в качестве вероятного места встречи называется Барда. Также есть информация, что сепаратисты перестанут блокировать дорогу Агдам-Ханкенди, построенную Баку для гуманитарного обеспечения Карабаха. Вместе с документируемыми фактами пересечения границы сотнями армян это складывается в ясную картину долгожданного запуска реинтеграции населения Карабаха в правовое поле Азербайджана. Вероятно, националисты в Ханкенди, Ереване и диаспоре попытаются этому помешать, и потому сегодня необходимо сделать все возможное, чтобы мирные процессы в регионе не прерывались", - заключил Андрей Петров.