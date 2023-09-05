Наблюдатели из ЕС сообщили о возросшей напряженности на границе Азербайджана и Армении

Опубликовано: 19:42, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Евронаблюдатели подтвердили рост напряженности на границе Азербайджана и Армении. При этом там не стали обвинять в этом ни одно из сторон.

На границе Азербайджана и Армении в последние дни усилилась напряженность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице в соцсетях наблюдательной мисси ЕС.

"В последние несколько дней миссия Европейского союза в Армении с обеспокоенностью наблюдала за усилением напряженности и перестрелками в армяно-азербайджанской приграничной зоне. Мы доложили о ситуации в Брюссель"

– наблюдательная миссия ЕС

При этом там не стали обвинять в нагнетании ситуации ни Азербайджан, ни Армению.

В заявлении также сказано, что наблюдатели из миссии ЕС занимаются патрулированием приграничных районов и линий конфротации, чтобы проинформировать ЕС о ситуации в области безопасности и событиях военного характера.