Наблюдатели из ЕС сообщили о возросшей напряженности на границе Азербайджана и Армении

Евронаблюдатели подтвердили рост напряженности на границе Азербайджана и Армении. При этом там не стали обвинять в этом ни одно из сторон.
На границе Азербайджана и Армении в последние дни усилилась напряженность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице в соцсетях наблюдательной мисси ЕС.
"В последние несколько дней миссия Европейского союза в Армении с обеспокоенностью наблюдала за усилением напряженности и перестрелками в армяно-азербайджанской приграничной зоне. Мы доложили о ситуации в Брюссель"
– наблюдательная миссия ЕС
При этом там не стали обвинять в нагнетании ситуации ни Азербайджан, ни Армению.
В заявлении также сказано, что наблюдатели из миссии ЕС занимаются патрулированием приграничных районов и линий конфротации, чтобы проинформировать ЕС о ситуации в области безопасности и событиях военного характера.