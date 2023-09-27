РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Набиуллина назвала "движением назад" ориентацию на опыт Китая

Набиуллина назвала &quot;движением назад&quot; ориентацию на опыт Китая
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Центробанке со скепсисом относятся к мысли заимствовать у Китая его опыт по жесткой регулировке финансовых рынков. Глава ЦБ объяснила, почему китайские приемы не подходят России.

Глава Центробанка прокомментировала предложение активно перенимать опыт КНР в экономической сфере. Эльвира Набиуллина скептически отнеслась к этой идее, пояснив, что это будет означать движение вспять.

Она напомнила, что в Китае курс национальной валюты юаня управляемый, в стране существует множественность ставок, на движение капитала наложены определенные ограничения.

"Но кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывает посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий - два десятилетия как минимум - пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю"

– Эльвира Набиуллина

Глава регулятора заверила, что опыт Поднебесной, как и опыт, накопленный многими другими странами, принимается в расчет регулятором. Однако, обратила внимание она, "напрямую" скопировать его на российской почве регулятор не может.

&quot;Мембрана&quot; для рубля: Центробанк предупредил о рисках

"Мембрана" для рубля: Центробанк предупредил о рисках

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1015 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version