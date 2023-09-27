Набиуллина назвала "движением назад" ориентацию на опыт Китая

Опубликовано: 19:04, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Центробанке со скепсисом относятся к мысли заимствовать у Китая его опыт по жесткой регулировке финансовых рынков. Глава ЦБ объяснила, почему китайские приемы не подходят России.

Глава Центробанка прокомментировала предложение активно перенимать опыт КНР в экономической сфере. Эльвира Набиуллина скептически отнеслась к этой идее, пояснив, что это будет означать движение вспять.

Она напомнила, что в Китае курс национальной валюты юаня управляемый, в стране существует множественность ставок, на движение капитала наложены определенные ограничения.

"Но кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывает посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий - два десятилетия как минимум - пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю"

– Эльвира Набиуллина

Глава регулятора заверила, что опыт Поднебесной, как и опыт, накопленный многими другими странами, принимается в расчет регулятором. Однако, обратила внимание она, "напрямую" скопировать его на российской почве регулятор не может.