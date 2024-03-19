На улицы Черкесска вышли новые автобусы

19 новых автобусов начали курсировать по маршрутам в Черкесске. Это современный транспорт на 77 мест, созданы условия для маломобильных граждан.

На маршруты в Черкесске вышли 19 совершенно новых комфортабельных автобусов, которые предназначены для обслуживания городских маршрутов. Это значительное пополнение автобусного парка на 100% покрыло потребности Черкесска в пассажирских перевозках.

«Новый виток развития пассажирского транспорта, пока в Черкесске. Получили автобусы по программе „Безопасные качественные дороги“. Это современный транспорт на 77 мест, созданы условия для маломобильных граждан. В ближайшее время постараемся обновить весь пассажирский автотранспорт в республике»

– глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов

По словам главы региона, внедрение новых автобусов в городской транспорт способствует улучшению экологической ситуации в Черкесске. Благодаря современным технологиям, эти автобусы экологически чисты и эффективны в использовании ресурсов.

Планируйте свои поездки заранее

С появлением новых автобусов в Черкесске, жители и гости города могут спланировать свои поездки заранее, зная, что комфортабельный транспорт будет ждать их на остановке. Это отличная возможность сделать передвижение по городу более предсказуемым и удобным, особенно для тех, кто ценит свое время и комфорт.

Новые автобусы в Черкесске – это не просто средство передвижения, это символ улучшения качества городской инфраструктуры и заботы о гостях и жителях города.