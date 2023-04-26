На Ставрополье растет число пациентов с корью

Число заболевших корью в Ставропольском крае только за последний месяц за месяц выросло почти наполовину, и хотя общее количество пациентов с "детским" диагнозом невелико, ситуация тревожная.

По данным Ставропольского краевого управления Роспотребнадзора, на 14 ноября в регионе было зафиксировано 199 случаев кори. За месяц составил 44,2%, сообщил в Telegram-канале Минздрава Ставрополья замминистра здравоохранения края Денис Штанев.

"На конец прошлой недели за весь период с марта 2023 года мы зарегистрировали 287 случаев кори на территории края. Большая часть, 242 случая, подтверждены лабораторно, диагноз остальным устанавливался клинико-эпидемиологическим способом"

- Денис Штанев

Всего с марта текущего года корью в крае переболели почти 290 жителей региона, добавил замминистра, передает "Интерфакс".

В ведомстве ситуацию оценивают "относительно стабильной", поскольку заболевание не носит взрывного характера: как правило, болеют люди, контактировавшие с больными, и все они – под наблюдением врачей, сколько из заболевших - дети, министр не сообщил.

"Вакцина для проведения экстренной иммунизации в крае есть в достаточном количестве. Дополнительно министерство здравоохранения на средства, выделенные правительством края, в настоящее время закупает еще 10 тыс доз, этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность граждан, проживающих на Ставрополье, еще на протяжении шести месяцев"

- Денис Штанев

Ситуацию выровняет поступление новых многокомпонентных вакцин – оно ожидается к концу этого – началу следующего года, ими можно прививать и детей, добавил замглавы краевого Минздрава.