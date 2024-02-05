На Ставрополье под колеса поезда попала машина с семьей из пяти человек

Трое детей из одной семьи сегодня погибли в машине, которую протаранил поезд на Ставрополье – глава семьи попытался проскочить переезд перед товарным составом.

Сегодня днем под поезд в Ставропольском крае попала семья на легковом автомобиле – взрослые выжили, а вот трое детей погибли под колесами грузового состава, сообщили в краевом управлении МЧС России.

Смертельное ДТП случилось недалеко от Светлограда на регулируемом железнодорожном переезде. В машине, которая заехала на пути перед товарным поездом, было пять человек. Трое детей погибли на месте. Взрослых спасатели передали врачам, передает "АиФ-Ставрополье".

"На месте скончались два несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля, мальчики 8 и 11 лет. Еще один ребенок (возраст устанавливается) скончался по пути в больницу. 35-летний водитель и его 31-летняя супруга доставлены в больницу, женщина помещена в реанимацию"

- Госавтоинспекция Ставрополья

ДТП произошло в Петровском округе, в восьми километрах от Светлограда. Hyundai ix35 ехал в направлении села Летняя Ставка и не остановился на запрещающий свет семафора и звуковой сигнал. На рельсах его сбил товарный поезд, передает "АиФ Ставрополье".

Дети с папой за рулем и мамой спешили в гости в село Малые Ягуры в Туркменском округе края, и водитель, скорее всего, проигнорировал красный свет семафора, сообщает Telegram-канал "Сапа" со ссылкой на Госавтоинспекцию Ставропольского края.

Спасти участников аварии пытались 24 сотрудника МЧС, в их распоряжении было 10 единиц техники.