РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Ставрополье начали очищать от мусора берега рек

На Ставрополье начали очищать от мусора берега рек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье в рамках всероссийской экологической акции приступили к очистке берегов водоемов от различного вида мусора. В первый же день волонтерам удалось собрать более 800 кг отходов.

В рамках акции "Вода России", являющейся одной из крупнейших экологических инициатив в РФ, началась уборка берегов водоемов в Ставропольском крае, сообщает краевое Минприроды.

В первый день акции собрали свыше 800 кг мусора

Работы стартовали в популярном для отдыха месте – слиянии рек Кубань и Большой Зеленчук. Там очистили от мусора сразу два берега. На участке в 1,1 км волонтерам удалось собрать 830 кг различных отходов, которые упаковали в 46 мешков. При этом металл, пластик и стекло изначально сортировали по разным пакетам, чтобы их было удобнее перерабатывать.

В уборке мусора в Невинномысске поучаствовали студенты, сотрудники местного предприятия и экологи.

Всего на реках Ставрополья с апреля по октябрь собираются осуществить более 300 экологических рейдов.

На Ставрополье проведут масштабные мероприятия по очистке берегов водоемов

На Ставрополье проведут масштабные мероприятия по очистке берегов водоемов

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
785 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version