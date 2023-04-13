На Ставрополье начали очищать от мусора берега рек

Опубликовано: 23:55, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье в рамках всероссийской экологической акции приступили к очистке берегов водоемов от различного вида мусора. В первый же день волонтерам удалось собрать более 800 кг отходов.

В рамках акции "Вода России", являющейся одной из крупнейших экологических инициатив в РФ, началась уборка берегов водоемов в Ставропольском крае, сообщает краевое Минприроды.

В первый день акции собрали свыше 800 кг мусора

Работы стартовали в популярном для отдыха месте – слиянии рек Кубань и Большой Зеленчук. Там очистили от мусора сразу два берега. На участке в 1,1 км волонтерам удалось собрать 830 кг различных отходов, которые упаковали в 46 мешков. При этом металл, пластик и стекло изначально сортировали по разным пакетам, чтобы их было удобнее перерабатывать.

В уборке мусора в Невинномысске поучаствовали студенты, сотрудники местного предприятия и экологи.

Всего на реках Ставрополья с апреля по октябрь собираются осуществить более 300 экологических рейдов.