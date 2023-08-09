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На смену жаре в Карачаево-Черкесии придут дожди с градом

На смену жаре в Карачаево-Черкесии придут дожди с градом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В течение сегодняшнего дня в КЧР резко ухудшится погода. В республике ожидаются грозовые ливни, сопровождающиеся шквалистым ветром.

В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение на фоне ожидающегося резкого ухудшения погоды. Об этом сказано в ГУ МЧС по региону.

В течение сегодняшнего дня, а также 10,11 и 12 августа в республике будут идти сильные дожди с грозой и градом. Все это будет сопровождаться шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

В ведомстве предупреждают, что непогода может спровоцировать ЧС и привести к подтоплениям, повреждениям ЛЭП и гибели сельхозкультур. Кроме того, вода в водоемах может под

Экстренное предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии из-за ожидаемого резкого ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в среду.

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