На смену жаре в Карачаево-Черкесии придут дожди с градом

Опубликовано: 12:58, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В течение сегодняшнего дня в КЧР резко ухудшится погода. В республике ожидаются грозовые ливни, сопровождающиеся шквалистым ветром.

В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение на фоне ожидающегося резкого ухудшения погоды. Об этом сказано в ГУ МЧС по региону.

В течение сегодняшнего дня, а также 10,11 и 12 августа в республике будут идти сильные дожди с грозой и градом. Все это будет сопровождаться шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

В ведомстве предупреждают, что непогода может спровоцировать ЧС и привести к подтоплениям, повреждениям ЛЭП и гибели сельхозкультур. Кроме того, вода в водоемах может под

Экстренное предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии из-за ожидаемого резкого ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в среду.