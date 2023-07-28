На полицейского в Назрани напали во время допроса

Опубликовано: 14:37, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Назрани напал на сотрудника полиции во время допроса. Он был задержан за нарушение неприкосновенности частной жизни. Против мужчины будет возбуждено уголовное дело.

Задержанный за нарушение неприкосновенности частной жизни житель Назрани совершил нападение на сотрудника полиции во время допроса, сообщает пресс-служба МВД Ингушетии.

Мужчина ударил полицейского по голове, после чего попытался ударить еще раз. Однако сотрудник правоохранительных органов пресек нападение, применив борцовские навыки.

Отмечается, что преступника отправили в спецпомещение для задержанных лиц, а полицейскому назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время в отношении 27-летнего мужчина возбуждено уголовное дело, материалы переданы в органы.