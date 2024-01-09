Вестник Кавказа

На пляжах Турции найдены тела 9 человек

На пляжах Турции найдены тела 9 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На пляжах в Анталье обнаружили тела 6 человек, еще 3 найдены в других местах. По данному факту начато расследование.

За последнюю неделю на пляжах Турции были обнаружены тела 9 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Тела 6 человек найдены на пляжах в Анталье. Согласно предварительной информации, это сирийские беженцы, погибшие в результате крушения лодки.

Ранее сегодня рыбак наткнулся на пляже в Мугле на тело женщины. Чуть позже стало известно об обнаружении в Анталье тел двух женщин.

По данному факту ведется расследование.

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