Вестник Кавказа

На Петербург надвигаются 20-градусные морозы

Снегопад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителей Петербурга просят быть осторожными из-за надвигающихся сильных морозов. Уже завтра столбики термометров опустятся до минус 20 градусов.

В субботу вечером в Санкт-Петербурге ожидаются 20-градусные морозы. Об этом информирует администрация главы города.

В связи с этим в городе был объявлен желтый уровень погодной опасности.

"По информации Росгидрометцентра, с 23:00 20 января до 08:00 21 января на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Ночью она местами может достигать минус 22 градусов"

– пресс-служба

Власти города призывают водителей на время отказаться от поездок на личном авто, а пешеходов – к осторожности.

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