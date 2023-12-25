На Петербург надвигаются 20-градусные морозы

Жителей Петербурга просят быть осторожными из-за надвигающихся сильных морозов. Уже завтра столбики термометров опустятся до минус 20 градусов.
В субботу вечером в Санкт-Петербурге ожидаются 20-градусные морозы. Об этом информирует администрация главы города.
В связи с этим в городе был объявлен желтый уровень погодной опасности.
"По информации Росгидрометцентра, с 23:00 20 января до 08:00 21 января на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Ночью она местами может достигать минус 22 градусов"
– пресс-служба
Власти города призывают водителей на время отказаться от поездок на личном авто, а пешеходов – к осторожности.
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