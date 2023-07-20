На отдых в Узбекистан ждут гостей из Грузии

Опубликовано: 19:45, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан станет более привлекательным туристическим направлением для жителей Грузии. Появятся новые прямые рейсы и информация о красотах Узбекистана.

Турпоток из Грузии в Узбекистан планируется нарастить, переговоры об этом ведутся в эти дни в Грузии с узбекистанской делегацией.

Как привлечь больше туристов? Предлагается разместить рекламу отдыха в Узбекистане в соцсетях, в аэропортах, на уличных щитах и общественном транспорте, так жители Грузии узнают об интересном направлении. Вторая мера связана с транспортной доступность республики: между городами Грузии и Узбекистана могут появиться новые рейсы, как регулярные, так и чартерные. Диалог по этому вопросу состоялся между Минтуризма РУ с авиакомпанией My way airlines.