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На окраине Майкопа тушат сухую траву

На окраине Майкопа тушат сухую траву
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня днем в пригороде Майкопа вспыхнул ландшафтный пожар, загорелась сухая трава на площади три тысячи квадратных метров, сейчас вогорание тушат все огнеборцы гарнизона.

Сегодня днем в пригороде столицы Адыгеи вспыхнул пожар – из-за жары, установившейся в регионе, загорелась сухая трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров"

- МЧС России по Адыгее

Насколько опасен ландшафтный пожар, пока не ясно – известно лишь, что на его тушение брошены все силы и средства Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. Причины возгорания пока неизвестны, они будут установлены после завершения пожаротушения.

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