Вестник Кавказа

На маршрутку с пассажирами рухнул столб в Махачкале

На маршрутку с пассажирами рухнул столб в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столб накрыл маршрутку с пассажирами в дагестанской столице. Согласно последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Махачкале на маршрутное такси, в салоне которого находились пассажиры, упал столб линии электропередачи. Соответствующую информацию подтвердили в городской администрации.

Там подчеркнули, что водитель маршрутки, пытаясь уйти от столкновения с ребенком, который перебегал дорогу в неположенном месте, резко повернул, снес ограждение и зацепил столб.

В результате происшествия ни один человек не пострадал.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
975 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сварка привела к пожару в Крыму

Сварка привела к пожару в Крыму

Двух пропавших жителей Ингушетии нашли в лесу

Двух пропавших жителей Ингушетии нашли в лесу

Пожар в ресторане Краснодара потушен

Пожар в ресторане Краснодара потушен

Пенсионерка погибла в ДТП на Ставрополье

Пенсионерка погибла в ДТП на Ставрополье

Джейхун Байрамов позвонил с соболезнованиями главе МИД Турции

Джейхун Байрамов позвонил с соболезнованиями главе МИД Турции

Крупный пожар охватил двухэтажный магазин в Грозном

Крупный пожар охватил двухэтажный магазин в Грозном

Родителям погибших при пожаре детей окажут помощь в Дагестане

Родителям погибших при пожаре детей окажут помощь в Дагестане

Наезд на инспектора ДПС обернулся для водителя сроком в Дагестане

Наезд на инспектора ДПС обернулся для водителя сроком в Дагестане

Происшествие в Абхазии: погибли трое мужчин

Происшествие в Абхазии: погибли трое мужчин

Пожар произошел в супермаркете и двух киосках в Ереване

Пожар произошел в супермаркете и двух киосках в Ереване

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы