На маршрутку с пассажирами рухнул столб в Махачкале

Столб накрыл маршрутку с пассажирами в дагестанской столице. Согласно последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Махачкале на маршрутное такси, в салоне которого находились пассажиры, упал столб линии электропередачи. Соответствующую информацию подтвердили в городской администрации.

Там подчеркнули, что водитель маршрутки, пытаясь уйти от столкновения с ребенком, который перебегал дорогу в неположенном месте, резко повернул, снес ограждение и зацепил столб.

В результате происшествия ни один человек не пострадал.