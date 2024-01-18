Вестник Кавказа

На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии сменился гендиректор

На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии сменился гендиректор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У курорта "Архыз" в КЧР будет новый руководитель. Предыдущий глава курорта руководил им менее 9 месяцев.

Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии обзавелся новым руководителем. Об этом информирует пресс-служба курорта.

Этот пост занял Роман Киранчук, обладающий 15-летним опытом работы в горнолыжной индустрии.

"По решению совета директоров АО "Управляющая компания Архыз" Роман Киранчук назначен генеральным директором"

– пресс-служба

Киранчук ранее принимал участие в реализации ряда проектов в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и на Алтае.

"На счету Романа Киранчука ряд успешных проектов: создание трасс, горнолыжной и сопутствующей инфраструктуры на курорте "Красная Поляна", первый этап строительства курорта "Манжерок", штаб-квартира Сбербанка и крупнейший в мире хоккейный стадион "СКА-Арена" в Санкт-Петербурге"

– представитель пресс-службы

Напомним, предыдущим гендиректором курорта был Андрей Бурзак, который руководил им с мая прошлого года. До назначения на этот пост он был министром экономразвития Ставрополья.

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