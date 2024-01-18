На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии сменился гендиректор

Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии обзавелся новым руководителем. Об этом информирует пресс-служба курорта.
Этот пост занял Роман Киранчук, обладающий 15-летним опытом работы в горнолыжной индустрии.
"По решению совета директоров АО "Управляющая компания Архыз" Роман Киранчук назначен генеральным директором"
– пресс-служба
Киранчук ранее принимал участие в реализации ряда проектов в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и на Алтае.
"На счету Романа Киранчука ряд успешных проектов: создание трасс, горнолыжной и сопутствующей инфраструктуры на курорте "Красная Поляна", первый этап строительства курорта "Манжерок", штаб-квартира Сбербанка и крупнейший в мире хоккейный стадион "СКА-Арена" в Санкт-Петербурге"
– представитель пресс-службы
Напомним, предыдущим гендиректором курорта был Андрей Бурзак, который руководил им с мая прошлого года. До назначения на этот пост он был министром экономразвития Ставрополья.