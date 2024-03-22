На Кубани заработал первый технопарк

В Краснодарском крае на базе Армавирского электротехнического завода открылся первый в региона промпарк.
"Это позволит нарастить мощности завода в производстве электродвигателей малой мощности, трансформаторов тока. Промтехнопарк "АЭТЗ" уже включили в реестр Минпромторга России, что не только подтверждает статус площадки, но и дает возможность управляющей компании и резидентам воспользоваться федеральными и краевыми мерами поддержки"
– глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Кроме заявленной выше продукции на базе технопарка будут производиться электронные устройства и радиоаппаратура.
По словам главы региона, новые производственные возможности позволят расширить ассортимент продукции и привлечь инвестиций, что в конечном итоге приведет к улучшению экономической среды и росту производства в Краснодарском крае.