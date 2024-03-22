Вестник Кавказа

На Кубани заработал первый технопарк

На Кубани заработал первый технопарк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Технопарк открывается на базе Армавирского электротехнического завода. Благодаря этому в регионе вырастет выпуск электродвигателей и электронных устройств и радиоаппаратуры.

В Краснодарском крае на базе Армавирского электротехнического завода открылся первый в региона промпарк.

"Это позволит нарастить мощности завода в производстве электродвигателей малой мощности, трансформаторов тока. Промтехнопарк "АЭТЗ" уже включили в реестр Минпромторга России, что не только подтверждает статус площадки, но и дает возможность управляющей компании и резидентам воспользоваться федеральными и краевыми мерами поддержки"

– глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Кроме заявленной выше продукции на базе технопарка будут производиться электронные устройства и радиоаппаратура.

По словам главы региона, новые производственные возможности позволят расширить ассортимент продукции и привлечь инвестиций, что в конечном итоге приведет к улучшению экономической среды и росту производства в Краснодарском крае.

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