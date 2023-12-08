На Кубани пройдут учения с авиацией и стрельбой

Учиться стрелять и поражать авиацию будут сегодня в Ейском районе. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Власти Ейского района предупредили местное население о том, что на полигоне, находящемся непосредственно на территории района продут учения. В рамках учений будут стрелять, также будет привлекаться авиация.

«Сегодня, 11 января 2024 г., в течение дня на полигоне в районе с. Воронцовки будут проходить тактические учения с боевой стрельбой и применением поражения авиации", - говорится в сообщении»

– пресс-служба администрации

В этой связи жителей призвали соблюдать спокойствие. На время учений полигон будет закрыт. В прошлом году учения проходили с 1 июня по 31 декабря.